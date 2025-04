Novo recorde, ex-jogador do Grêmio e atleta com mais de 70 anos: veja como foi a maratona NB42k Porto Alegre

Na principal prova , os atletas largaram do Monumento ao Expedicionário, localizado no Parque da Redenção. Já nas demais distâncias, a saída foi em frente ao Golden Lake, mesmo local da chegada de todas as categorias. Todos os competidores saíram às 6h.

Os vencedores

Com um ganho de elevação de 17m, dois a menos em relação a 2024, existia a expectativa da quebra dos recordes em maratonas nacionais em ambas as categorias. No masculino, a marca segue com Vanderlei Cordeiro de Lima, que fez em 2h11min19s, em 2002.