Os presídios federais de segurança máxima têm grande relevância para o combate ao crime organizado. As cinco unidades existentes no país – em Mossoró (RN), Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília (DF) – costumam receber lideranças de grupos como PCC e Comando Vermelho, onde são submetidas a regras especiais de isolamento para cortar a comunicação com os subordinados espalhados pelas ruas. O próprio Rio Grande do Sul usa, como parte da estratégia para conter ondas de violência, a transferência de membros detidos das cúpulas de facções que atuam no Estado.