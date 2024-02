A sobrevivência de uma democracia está em perigo quando existe a desconfiança prévia de parcela significativa da sociedade na Justiça. O Brasil atravessa esse momento tormentoso. As instituições do sistema judicial do país têm à frente um desafio histórico e devem estar à altura da ocasião para dissipar a névoa de descrença. A tarefa é demonstrar de forma categórica aos cidadãos que podem confiar na capacidade do Estado de fazer justiça com independência e subserviência apenas ao império da lei, observação de limites e autocorreção. Está em jogo a solidez de um dos pilares do contrato social e, portanto, da própria República.