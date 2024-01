Causa perplexidade a informação de que menos de 10% das escolas estaduais do Rio Grande do Sul possuem alvará do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), fornecido pelo Corpo de Bombeiros. Não se trata apenas de uma exigência burocrática desatendida. Trata-se, isto sim, de uma negligência monumental com a vida de crianças, adolescentes e adultos que frequentam diariamente escolas da rede pública do Estado. E o mais estarrecedor é que isso está ocorrendo num Estado marcado pelo dramático morticínio de jovens na tragédia da boate Kiss, que inclusive deu origem à legislação preventiva para instituições públicas e privadas com grande acesso de pessoas.