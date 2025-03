Facilitar a aprovação é negligenciar o futuro das nossas crianças

A educação no Rio Grande do Sul, reconhecida historicamente como uma das melhores do Brasil, enfrenta sérios riscos. A nova portaria da Secretaria Estadual de Educação (n° 924/2024), já em vigor, permitirá que alunos avancem de ano mesmo reprovando em até quatro disciplinas. Essa medida compromete o aprendizado, a formação de caráter e a responsabilidade das futuras gerações.

A decisão parece mais um movimento político para maquiar resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em vez de solucionar a estagnação. Em 2023, o RS ficou em 9º lugar, com nota 6, a mesma desde 2019. Mas, em vez de buscar melhorias reais, a estratégia adotada apenas disfarça a crise educacional.

O Rio Grande do Sul precisa retomar seu protagonismo educacional com políticas públicas que qualifiquem o ensino, valorizem os professores e proporcionem condições reais de aprendizado. Atalhos que mascaram o problema apenas perpetuam a mediocridade. O momento exige ação e compromisso com o futuro do estado e do país.