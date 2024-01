Em relação ao início do ano passado, marcado por turbulências políticas e sociais, o Brasil começa 2024 com uma perspectiva bem mais favorável para remover entraves históricos e perseguir as metas almejadas por sua população: a preservação da democracia, a manutenção da estabilidade, o controle da inflação, o equilíbrio das contas públicas, o crescimento econômico sustentável e mais investimentos em educação, saúde e segurança. Os desafios são gigantescos: o ano eleitoral tende a reacender antagonismos políticos e a reativar a polarização ideológica que ainda divide os brasileiros; os avanços econômicos representados pelo arcabouço fiscal e pela reforma tributária continuam ameaçados pela sanha arrecadatória do governo e por sua dificuldade para cumprir o compromisso com o déficit fiscal sob controle. Além disso, muitas outras questões importantes da vida nacional, que vão dos desafios climáticos ao combate à desinformação, precisam ser enfrentadas com coragem, objetividade e sensatez. Há, portanto, muito a fazer pelo país no ano que está começando.