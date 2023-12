Merece ser saudada a informação de que o Brasil começa a reverter a tendência de queda nos índices vacinais observada nos últimos anos. A mais recente notícia vinda do Ministério da Saúde aponta que, de nove imunizantes recomendados para crianças de um ano, em oito observou-se aumento da cobertura entre janeiro e outubro em comparação com o ano passado inteiro. O Rio Grande do Sul segue essa tendência, mostram os dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES).