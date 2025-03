Piastri se surpreende com a pole na China após mudança de ritmo no Q3: 'Não entendi totalmente'

Depois de sete anos, desde que Daniel Ricciardo largou à frente do pelotão no GP do México de 2018, a Fórmula 1 voltou a ter um piloto australiano na pole position. Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido no treino classificatório para o GP da China, neste sábado, e demonstrou surpresa ao comemorar a inédita pole.

"Minha primeira pole position! Estou muito feliz com essa qualificação. Encontrei muito ritmo no Q3, depois de realmente lutar no Q1 e no Q2. O carro simplesmente ganhou vida, eu ganhei vida e estou animado para estar na pole", comentou o australiano. Foi muito divertido na pista, a nova superfície é extremamente aderente. Foi bem complicado hoje, mas quando você encontra a conexão, é ótimo."

O desempenho aquém do esperado na primeira e segunda sessões do treino, lideradas por Lando Norris, frustrou Piastri, que já se conformava em largar atrás do parceiro da McLaren. A reviravolta no Q3, porém, surpreendeu até o piloto australiano.

"Eu não estava satisfeito com o carro que tinha na qualificação da sprint e na sprint, então eu estava tentando torná-lo um pouco melhor para hoje e, honestamente, provavelmente mais para amanhã. Durante o Q1 e o Q2, eu estava realmente lutando e, de alguma forma, encontrei muito tempo no Q3 que ainda não entendi totalmente", afirmou.

Nos minutos finais do treino, Piastri, que já liderava a sessão, voltou para a pista e foi recompensado com o giro mais rápido no circuito de Xangai, com 1min30s641. "Eu ia abortar a volta, mas fico feliz de não ter feito isso", comentou.

Líder do Mundial após o triunfo na Austrália, Lando Norris lamentou o terceiro lugar no grid - vai largar atrás da Mercedes de George Russell -, mas minimizou o resultado e preferiu enaltecer o companheiro de equipe pela volta mais rápida do treino classificatório.

"É sempre decepcionante não estar no P1, mas parabéns ao Oscar pela sua primeira pole no Grand Prix, ele mereceu hoje. Não posso ficar muito decepcionado, porque P3 é um passo na direção certa depois do frustrante sprint. O carro parece muito melhor, e estou muito mais confiante com as mudanças de configuração", analisou.

Depois de levar a pole da corrida sprint e vencer pela primeira vez uma prova com a Ferrari, Lewis Hamilton ficou em quinto lugar no treino de classificação. Apesar de ter carros da McLaren, Mercedes e Red Bull à sua frente, o heptacampeão acredita que poderá conseguir um bom resultado na China.