Aeroporto de Heathrow volta a operar completamente um dia após incêndio

Episódio afetou cerca de 1,3 mil voos de entrada e saída do local. STR / AFP

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, voltou a "operar totalmente" neste sábado (22). A retomada das atividades acontece um dia após o local ficar fechado em virtude de uma queda de energia, provocada por um incêndio em uma subestação elétrica próxima.

"Os voos foram retomados em Heathrow. Estamos abertos e operando totalmente", comunicou o aeroporto por meio de um comunicado em seu site oficial.

Considerado o aeroporto mais movimentado da Europa, o local ainda destacou que está trabalhando para minimizar os impactos aos passageiros, diante da interrupção das atividades. "Equipes em todo o aeroporto continuam fazendo tudo o que podem para auxiliar os passageiros afetados pela interrupção de energia de ontem em uma subestação de energia".

Um porta-voz afirmou à agência de notícias AFP que centenas de funcionários foram escalados para auxiliar no suporte e que novos voos devem ser adicionados, permitindo a viagem de 10 mil pessoas a mais.

Uma estimativa do site Flighradar24 aponta que o fechamento afetou cerca de 1,3 mil voos de entrada e saída.

O primeiro voo decolou do aeroporto na sexta-feira (21) à noite, horário local. O painel de embarque indica que as decolagens devem ocorrer conforme o programado para o sábado, mas as companhias aéreas não descartam possíveis atrasos.

O incêndio

O fogo em uma subestação de energia próxima ao aeroporto começou às 23h23min (20h23min, no horário de Brasília) de quinta-feira (20), mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros local, foi controlado por volta das 8h de sexta (5h, em Brasília).

— Conseguimos controlar o incêndio e evitar a sua propagação — relataram os bombeiros, acrescentando que, embora a energia tenha sido restaurada em algumas propriedades, continuaram trabalhando para minimizar as interrupções.

Além das instalações do aeroporto, "um grande número de residências e empresas locais" foram afetadas, conforme o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Pat Goulbourne. Por conta do ocorrido, 150 pessoas foram retiradas da área e um perímetro de segurança de 200 metros foi estabelecido.

À agência de notícias AFP, as equipes de resgate afirmaram que a causa do incêndio "não parece suspeita" e que irão concentrar a investigação "nos equipamentos de distribuição elétrica". Para a Polícia Metropolitana de Londres, também não há indícios de intenção criminosa.

Cerca de 200 destinos

Construído em 1946, Heathrow, localizado a cerca de 25 quilômetros a oeste de Londres, é o maior dos cinco aeroportos que atendem a capital britânica. Tendo atingido o seu limite de capacidade, o governo local deu sinal verde em janeiro para construir uma terceira pista, após anos de recursos contra a expansão por parte de moradores locais. A previsão é de que as obras sejam concluídas até 2035.

Dos aproximadamente 200 destinos atendidos, Dublin, Los Angeles, Madri e Nova York são os mais populares. Quase 84 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto em 2024, um terço deles vindo da União Europeia.

Esses números fazem de Heathrow o aeroporto mais movimentado da Europa, à frente do aeroporto Charles de Gaulle, de Paris (70 milhões), do Aeroporto Schiphol, de Amsterdã (67), e do Aeroporto de Barajas, em Madri (66).