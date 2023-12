Apesar de os números ainda serem pequenos em relação à frota nacional, a alta significativa da venda de automóveis puramente elétricos ou híbridos no Brasil neste ano indica que, mesmo com certo atraso em relação às principais economia do mundo, esta é uma tendência que se imporá também no país. Sendo uma propensão global, deve-se esperar que, por aqui, sejam rapidamente construídas condições de mercado que favoreçam o movimento paulatino de substituição dos motores movidos por combustíveis fósseis, colaborando com a descarbonização da economia.