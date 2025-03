Estresse financeiro tem gênero?

Dados do relatório “Mensuração do letramento e da inclusão financeira”, conduzido pelo Banco Central (BC), revelam que as mulheres sofrem mais com o estresse financeiro do que os homens, e isso impacta diretamente sua saúde mental. Embora as mulheres sejam tão competentes quanto os homens na gestão financeira, o peso de carregar múltiplos papéis se torna um obstáculo constante.