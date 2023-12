Ainda que o orçamento da União para o próximo ano tenha sido aprovado com cortes no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e aumento exagerado de verbas para emendas parlamentares e para o fundo eleitoral, o acordo entre o governo e o Congresso para a aprovação do texto consolida uma visão mais otimista do país em relação à economia. Neste final do primeiro ano do terceiro governo Lula, a condução da economia se destaca como principal fator positivo, apesar de incômodos arroubos populistas do presidente da República por mais gastança. Com serenidade e discrição, porém, os ministros da área estão promovendo avanços inegáveis, que apontam para o crescimento econômico sem perda do controle da meta inflacionária e com a redução gradual dos juros. Contabilizam neste período pelo menos duas grandes conquistas: o arcabouço fiscal e a reforma tributária.