Na antevéspera da virada do ano, o governo federal surpreendeu o país, abalou o setor produtivo e reacendeu o potencial de atrito com o Congresso Nacional ao editar a Medida Provisória 1.202/2023, que reonera gradativamente a folha salarial de 17 segmentos econômicos geradores de emprego. A equivocada decisão, adotada sem diálogo prévio com as partes interessadas, não apenas desrespeita a autonomia do Legislativo, que já havia se posicionado sobre o assunto, como também confunde o planejamento das empresas para o ano recém iniciado. A medida incômoda, adotada sob o pretexto de busca do equilíbrio das contas públicas, coloca em risco o entendimento político alcançado na recente aprovação da reforma tributária e no exame parlamentar de outros projetos necessários ao desenvolvimento do país.