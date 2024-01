Ainda que possa ser interpretada como bravata de rede social, como tantas que são divulgadas rotineiramente no território livre das plataformas digitais, a ameaça de execução do ministro Alexandre de Moraes merece investigação criteriosa da Polícia Federal para que os autores sejam devidamente identificados e responsabilizados. As revelações feitas na última quinta-feira pelo próprio ministro, em entrevista ao jornal O Globo, são estarrecedoras: um dos planos dos golpistas que depredaram as sedes dos três poderes em Brasília era prendê-lo, levá-lo para Goiânia e desaparecer com o corpo no meio do caminho. Outros mais exaltados planejavam enforcá-lo na Praça dos Três Poderes.