Durante cerimônia de abertura do curso de formação de servidores do INSS, na última quarta-feira, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, declarou que a fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nunca vai acabar. Ainda assim, celebrou a redução do tempo médio de espera pela análise de pedidos de benefícios, que caiu de quase cem dias no início do ano passado para 45 dias no final. A meta, agora, é uma redução para 30 dias até a virada de 2024.