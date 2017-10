Na semana passada tive o privilégio de participar de um encontro com o professor Josep Pique, no Global Tecnopuc. O professor Josep Pique é o presidente da International Association of Science Parks and Areas of Innovation e um dos responsáveis pela transformação de Barcelona e Medellín em cidades inovadoras na Europa e na América Latina. No evento, diante do prefeito, de vereadores, entidades, empresários e incubadoras de startups, veio a pergunta: o que quer ser Porto Alegre no mundo?