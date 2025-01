O que se sabe sobre o acidente entre avião comercial e helicóptero militar nos EUA

Equipes trabalham na recuperação das vítimas do acidente entre avião e helicóptero em Washington. Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Um avião comercial da American Airlines colidiu no ar com um helicóptero das forças armadas dos Estados Unidos na noite de quarta-feira (29), próximo ao Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington. Após a colisão, as aeronaves caíram no Rio Potomac por volta das 21h no horário local (23h em Brasília).

O chefe dos bombeiros de Washington D.C., John A. Donnelly, informou que os socorristas encontraram 27 corpos de passageiros do American Airlines e um do helicóptero, totalizando 28 mortos. Durante coletiva de imprensa, ele informou que as buscas continuam, mas que não acreditam que haja sobreviventes.

— Estamos mudando de uma operação de resgate para uma operação de recuperação. Neste ponto, não acreditamos que haja sobreviventes deste acidente — afirmou na manhã desta quinta-feira (30).

Três soldados das forças armadas dos Estados Unidos estavam a bordo do helicóptero, informou o exército norte-americano. O avião tinha 60 passageiros e quatro tripulantes, conforme a American Airlines — companhia dona da aeronave.

O que aconteceu?

Com prefixo 5342, um avião comercial da American Airlines decolou do Estado do Kansas em direção a Washington D.C. Por volta das 21h no horário local (19h em Brasília), a aeronave colidiu com um helicóptero militar que decolou de Fort Belvoir, na Virgínia, nos arredores do Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington, na capital dos Estados Unidos.

A colisão ocorreu no ar e ambas as aeronaves caíram no Rio Potomac.

— Eu só vi uma bola de fogo e depois desapareceu. Não vi mais nada desde que eles atingiram o rio. Mas era um CRJ (modelo do avião) e um helicóptero que colidiram — relatou um dos controladores de voo logo após o choque entre as aeronaves.

Quantas pessoas estavam a bordo?

O avião da American Airlines tinha 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo. Três militares dos Estados Unidos estavam no helicóptero.

Segundo o chefe dos bombeiros de Washington, as autoridades acreditam que não haja sobreviventes do acidente.

Patinadores no gelo

Evgenia Shishkova e Vadim Naumov em competição realizada em 1996, no Canadá. JEFF HAYNES / AFP

O casal de patinadores no gelo russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, estavam a bordo do avião, segundo agências de notícias russas.

Onde aconteceu?

A colisão entre as aeronaves ocorreu sobre o Rio Potomac, próximo ao Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington — distante cerca de seis quilômetros da Casa Branca.

Quais são as aeronaves envolvidas?

Autoridades locais confirmaram que o avião envolvido no acidente é um Bombardier CRJ700, que operava um voo comercial da American Airlines. Centro das operações militares dos Estados Unidos, o Pentágono revelou que helicóptero era um Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Bombardier CRJ700

Com capacidade para comportar até 78 pessoas, o CRJ700 é fabricado pela empresa canadense Bombardier. É um dos jatos mais utilizados para a aviação comercial atualmente.

Estima-se que 260 aeronaves deste modelo estejam em operação atualmente.

Black Hawk

Black Hawk tem capacidade para 12 soldados. Lockheed Martin / Divulgação

Conforme a Força Aérea Brasileira (FAB), que tem um Black Hawk em sua frota, o helicóptero é de médio porte e pode percorrer até 295 quilômetros em apenas uma hora.

A Lockheed Martin, empresa de defesa norte-americana e fabricante do modelo em parceria com a Sikosrky Aircraft, define o Black Hawk UH-60 como o "helicóptero mais versátil do mundo". A aeronave comporta até 12 soldados e suporta até quatro toneladas de carga.

A sua versatilidade está atrelada a facilidade de operar em diferentes missões. Uma de suas funcionalidades é combater incêndios, carregando tipoias para lançar água sobre regiões onde há fogo.

O que dizem as autoridades?

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que a colisão "deveria ter sido evitada". Ele escreveu sobre o acidente, que definiu como "terrível", em seu perfil na plataforma Truth Social.

"Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada", publicou ainda na noite de quarta-feira.

Comandante dos bombeiros de Washington, John Donnelly disse que as condições em que os socorristas trabalham para resgatar às vítimas são "extremamente difíceis". A AFP informou que a autoridade considera improvável que sobreviventes sejam encontrados.

Pete Hefseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, afirmou que o Departamento de Defesa e o exército norte-americano iniciaram investigações sobre o acidente.

Sean Duffy, secretário de Transportes, afirmou que os pilotos do helicóptero eram experientes, apesar a missão de treinamento que realizavam. Na mesma linha de Trump, ele salientou que acredita que o acidente poderia ter sido evitado, mas disse que irá aguardar todas as apurações.

CEO da American Airlines, Robert Eisen pede que amigos e familiares de passageiros a bordo do voo 5342 liguem para o número 1-800-679-8215 , linha de apoio criada pela companhia aérea.

O que dizem os controladores de voo?

O LiveATC.net, site especializado em gravações de voo, obteve áudios das orientações dos controladores de voo do aeroporto Ronald Reagan ao helicóptero envolvido no acidente.

— PAT25 (sinal de chamada do helicóptero), você tem um CRJ à vista? PAT25, passe atrás do CRJ — disse um controlador de voo às 20h47min no horário local (18h47min de Brasília), aproximadamente 13 minutos antes da colisão entre as aeronaves.

Poucos segundos depois, a tripulação de outra aeronave que sobrevoava a região no momento do acidente chamou os operadores de voo:

— Torre, você viu isso? — indagou um membro da tripulação.