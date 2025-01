"Bateu, bateu, bateu!", diz controlador de voo no momento do acidente entre avião e helicóptero nos EUA

Buscas se concentram no Rio Potomac, onde as aeronaves caíram após se chocarem no ar. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O helicóptero militar envolvido no acidente com um avião comercial na noite de quarta-feira (29), nos Estados Unidos, foi alertado pela torre de controle do Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington sobre a presença da outra aeronave minutos antes da colisão. É o que revelam os áudios obtidos pelo LiveATC.net, site especializado em gravações de voo, e divulgados pela Agência Reuters.

— PAT25 (sinal de chamada do helicóptero), você tem um CRJ (modelo do avião comercial envolvido no acidente) à vista? PAT25, passe atrás do CRJ — disse um controlador de voo às 20h47min no horário local (18h47min de Brasília), aproximadamente 13 minutos antes da colisão entre as aeronaves.

Passaram-se poucos segundos até que outra aeronave que sobrevoava a região sobre o gelado Rio Potamac alertasse a torre de controle sobre o acidente:

— Torre, você viu isso? — indagou a tripulação do avião.

Os momentos subsequentes são de conversas entre os controladores de voo.

— Bateu, bateu, bateu! Isso é um alerta três — expressou um dos controladores de voo no momento do acidente.

Outro profissional anuncia a paralisação da pista 33 do aeroporto Ronald Reagan por tempo indeterminado. Também é possível ouvir alguém comentar que "tanto o helicóptero quanto o avião caíram no rio (Potomac)".

— Eu só vi uma bola de fogo e depois desapareceu. Não vi mais nada desde que eles atingiram o rio. Mas era um CRJ e um helicóptero que colidiram — relatou um dos controladores.

O acidente

Um avião comercial americano com 64 pessoas a bordo, sendo 60 passageiros e quatro tripulantes, e um helicóptero militar com três soldados caíram no Rio Potomac após uma colisão na noite de quarta-feira nas imediações de Washington.

A imprensa americana informou que vários corpos foram retirados das águas geladas do rio.

— As duas aeronaves estão na água — afirmou a prefeita da capital americana, Muriel Bowser, em uma entrevista coletiva na madrugada desta quinta-feira (30).

Local da colisão