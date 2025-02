Monteiro leva virada de qualifier, quebra raquete e é eliminado nas oitavas do Rio Open

Único brasileiro que alcançou as oitavas de final da chave de simples do Rio Open, Thiago Monteiro se despediu da competição nesta madrugada. O ex-número 1 do Brasil foi eliminado de virada pelo taiwanês Chun-Hsin Tseng por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 6/4, em 3h20min. A partida foi encerrada somente às 2h38 desta quinta-feira. Tseng é apenas o 125º do mundo e precisou passar pelo qualifying, a fase preliminar do torneio carioca, para entrar na chave principal.

Monteiro era o remanescente brasileiro na chave principal. Com sua queda, o País agora só tem representantes na chave de duplas. Em simples, o time nacional contava com cinco atletas na chave principal. João Fonseca, Thiago Wild, Gustavo Heide e Felipe Meligeni foram eliminados na rodada de abertura.

Atual 99º do mundo, Monteiro vai sofrer uma queda no ranking e deixar o Top 100 na próxima atualização. Deve aparecer na 107ª posição. Já Tseng segue vivo na competição e enfrentará nas quartas de final Sebastian Baez, que superou Mariano Navone em confronto totalmente argentino, por 6/4, 1/6 e 6/3. A partida, mais cedo, foi uma reedição da final do Rio Open do ano passado, também com vitória de Baez.

Após uma dura estreia, definida em três sets e de virada, Monteiro começou bem sua segunda partida nesta edição do Rio Open. Com certa facilidade, ele abriu 5/2 no placar e parecia encaminhar o set inicial sem sobressaltos. No entanto, o rival reagiu, buscou o empate e forçou a disputa do tie-break, quando o brasileiro voltou ao jogo e fechou a parcial.

O segundo set contou com Monteiro em bom momento no primeiro game. Ele se impôs no saque do adversário e, mais uma vez, dava sinais de que abriria boa vantagem no duelo. Novamente, Tseng reagiu e virou o placar para 4/1. O tenista da casa até esboçou uma reação, porém sem evitar o empate no placar da partida.

A terceira e decisiva parcial seguiu o mesmo ritmo, com o taiwanês ligeiramente superior em quadra. Aproveitando erros em sequência do brasileiro, Tseng obteve uma quebra no terceiro game. Irritado, Monteiro quebrou a raquete ao acertar golpes seguidos no próprio pé.