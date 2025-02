Champions League: acompanhe Real Madrid x Manchester City em tempo real

Haaland e Vini Jr. duelam no Santiago Bernabéu. Montagem com fotos de Javier Soriano e Glyn Kirk / AFP

Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (19), a partir das 17h, no Santiago Bernabéu, em Madri.

O jogo é válido pela partida de volta da fase de playoffs da Champions League. Os merengues venceram o jogo de ida, na Inglaterra, por 3 a 2.

Acompanhe os principais lances

Como foi o jogo de ida?

Em um jogaço, o Real Madrid venceu de virada o Manchester City por 3 a 2, pela partida de ida da fase de playoffs da Champions League. Apesar dos dois gols de Haaland, os espanhóis buscaram a importante vitória com Mbappé, Brahim Díaz e Bellingham.

O primeiro tempo na Inglaterra foi de múltiplas chances para ambos os times. Vini Jr. criou as melhores oportunidades, enquanto Mbappé perdeu a maioria delas. O City foi mais cirúrgico. Gvardiol foi lançado na área e dominou de peito, na medida, para Haaland finalizar com categoria.

Faltou capricho para o segundo gol sair ainda no primeiro tempo, mas o goleiros trabalharam bem e ambos os travessões foram balançados. Na segunda etapa, o poste de cima tremeu no primeiro minuto, com Haaland finalizando e contando com desvio.

Depois disso, a rede resolveu balançar. Mbappé empatou com gol de canela, que enganou Ederson. Porém, na reta final, o City fez o segundo de pênalti, mais uma vez com Haaland.

O jogo, entretanto, estava longe de ser resolvido. O Real Madrid buscou o empate com Díaz. Ele aproveitou o rebote da finalização de Vini Jr.

Aos 47 da segunda etapa, o atacante brasileiro saiu na cara de Ederson e tentou por cobertura. A bola não teve direção do gol, mas Bellingham apareceu para virar o duelo.

Guardiola e Vini Jr

O técnico Pep Guardiola elogiou o brasileiro Vinicius Junior, após a derrota por 3 a 2 do Manchester City para o Real Madrid na Champions League.

Fora de casa, os merengues venceram por 3 a 2, de virada, pela partida de ida da fase de playoffs da Champions Liga dos Campeões. Apesar dos dois gols de Haaland, os espanhóis buscaram a vitória com Mbappé, Brahim Díaz e Bellingham.

Na partida de volta, no Santiago Bernabéu, na próxima semana, os espanhóis têm a vantagem do empate para avançar às oitavas. O Manchester City precisará de uma vitória de pelo menos um gol para seguir sonhando com a classificação.

Na entrevista coletiva pós-jogo de ida dos playoffs da competição, o comandante do clube inglês disse que "Vini é um jogador extraordinário".

Guardiola também foi perguntado sobre o bandeirão estendido pela torcida do City, em provocação ao atacante do Real.

— Não vi. Quando ergueram a bandeira, eu estava dentro (do túnel de acesso ao campo). Quando entrei no gramado a faixa já havia sumido — explicou.

Os playoffs

A nova Champions League está em seu segundo estágio, com uma novidade. Após a disputa da fase de liga — instituída nesta edição —, que chegou para substituir os tradicionais grupos, oito equipes garantiram vaga direta para as oitavas de final. Já os clubes que ficaram entre a 9ª e a 24ª posições disputam a repescagem, com duelos de ida e volta. Os vencedores seguem na disputa.

A fase de playoffs da Champions League já tem seu primeiros classificados. Quatro clubes se despediram da competição nesta terça-feira (18). Enquanto Milan, Atalanta, Celtic, Monaco caíram nos playoffs, Feyenoord, Club Brugge, Bayern de Munique, Benfica avançaram às oitavas de final. Nesta quarta, o Borussia Dortmund também se classificou, eliminando o Sporting.

Sorteio