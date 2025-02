Mbappé brilha, Real Madrid elimina Manchester City e amplia inferno astral de Guardiola

Mbappé e Rodrygo participaram do segundo gol do Real Madrid. Javier Soriano / AFP

O Manchester City está partido em mil pedacinhos. Os novos cacos adicionados à temporada do time de Pep Guardiola foram uma cortesia de Kylian Mbappé. O francês marcou os três gols do Real Madrid no 3 a 1 sobre o clube inglês, nesta quarta-feira (19), e classificou os espanhóis para as oitavas de final da Champions League. O próximo oponente será definido em sorteio.

O resultado no Santiago Bernabéu agregado ao conquistado na Inglaterra deu ao Real um placar agregado de 6 a 2 nos playoffs do torneio. Os merengues seguem vivos na disputa do titulo espanhol e da Copa do Rei. Ao City pouco restou. Sem maiores pretensões na Premiere League, há apenas a Copa da Inglaterra como possível título para minimizar uma temporada desastrosa até aqui.

Se na partida de ida, a torcida do City abriu uma bandeira com a foto do volante Rodrigo com a foto do troféu da Bola de Ouro com a frase Stop Crying Your Heart Out (Não chore), título de uma música da banda Oasis — em provocação a Vonicius Júnior —, Mbappé podia ter saído de campo cantando outro sucesso dos irmãos Gallagher, torcedores da equipe de Guardiola: Don´t Look Back in Anger (Não olhe para trás com raiva).

Guardiola e seus jogadores sequer tiveram chance em Madrid. Com três minutos, Mbappé encontrou o caminho do gol sem escalas. Recebeu nas costas da zaga, viu Ederson adiantado e tocou por cobertura. Ficou a sensação de que o jogo terminou antes mesmo de ter começado. O restante seria mera formalidade. Formalidade com golaços, entretanto.

O City, com o centroavante Haaland no banco de reservas por sentir um desconforto, ficou entregue, nas cordas, sem reação. Mostrou poucos indícios de que conseguiria reagir. Ao 28, em jogada similar ao gol, Mbappé, desta vez, encontrou Ederson no meio do caminho. Não demoraria muito para o desfecho ser outro.

Quatro minutos depois, ele recebeu de Rodrygo, fintou o zagueiro e acertou o canto. Golaço. 2 a 0 Real.

Os golpes finais

Guardiola e seu time, em meio ao pesadelo profundo que vivem nesta temporada, ficaram inertes no segundo tempo. Sem esforço o Real Madrid controlou o jogo. Ainda assim, chegou ao terceiro gol. Novamente Mbappé. Outra vez com grande categoria. Aos 15, ele dominou na quina da área. Trouxe para dentro, deixou um marcador para trás e bateu cruzado para aumentar a contagem.

O placar não foi mais elástico por motivos de Ederson. O goleiro brasileiro realizou ao menos mais um par de defesas que reduziram o vexame inglês. Sem contar os lances de perigo sem finalização. Nos acréscimos, González descontou para o City, após cobrança de falta que bateu no travessão. O brasileiro Endrick, cotado para deixar o Real no meio do ano, entrou nos minutos finais da partida.