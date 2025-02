Real Madrid celebra a virada em cima do Manchester City. Oli SCARFF / AFP

Em um jogaço, o Real Madrid venceu de virada o Manchester City por 3 a 2, pela partida de ida da fase de playoffs da Champions League. Apesar dos dois gols de Haaland, os espanhóis buscaram a importante vitória com Mbappé, Brahim Díaz e Bellingham.

O primeiro tempo na Inglaterra foi de múltiplas chances para ambos os times. Vini Jr. criou as melhores oportunidades, enquanto Mbappé perdeu a maioria delas. O City foi mais cirúrgico. Gvardiol foi lançado na área e dominou de peito, na medida, para Haaland finalizar com categoria.

Faltou capricho para o segundo gol sair ainda no primeiro tempo, mas o goleiros trabalharam bem e ambos os travessões foram balançados. Na segunda etapa, o poste de cima tremeu no primeiro minuto, com Haaland finalizando e contando com desvio.

Depois disso, a rede resolveu balançar. Mbappé empatou com gol de canela, que enganou Ederson. Porém, na reta final, o City fez o segundo de pênalti, mais uma vez com Haaland.

O jogo, entretanto, estava longe de ser resolvido. O Real Madrid buscou o empate com Díaz. Ele aproveitou o rebote da finalização de Vini Jr.

Aos 47 da segunda etapa, o atacante brasileiro saiu na cara de Ederson e tentou por cobertura. A bola não teve direção do gol, mas Bellingham apareceu para virar o duelo.

Na partida de volta, no Santiago Bernabéu, na próxima semana, os espanhóis têm a vantagem do empate para avançar às oitavas. O City precisará de uma vitória de pelo menos um gol para seguir sonhando.

Juventus faz o dever de casa contra o PSV

Mbangula fez o gol da vitória da Juventus. Marco BERTORELLO / AFP

A equipe italiana abriu o placar ainda na primeira etapa, com uma bela finalização de Weston McKennie. O volante aproveitou o rebote e chutou forte, sem chance para o goleiro.

A Juve teve a chance de ampliar no início do segundo tempo, mas acertou o travessão. Quem não perdoou foi Perisic, que marcou o gol de empate do PSV.

Na reta final, os italianos conseguiram o segundo gol. Mbangula saiu do banco para garantir a vitória da Juventus. Na volta, na Holanda, o PSV precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar o duelo à prorrogação. Um empate basta para garantir a Juve nas oitavas da Champions.

Borussia Dortmund garante vaga em Portugal

Guirassy fez o primeiro gol do Dortmund. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Em Lisboa, o Sporting não foi páreo para o Borussia Dortmund, que fez 3 a 0. No primeiro tempo, nada de gols. Porém, na segunda etapa, os alemães resolveram o confronto.

Guirassy, Gross e Adeyemi marcaram para o Dortmund. Na partida de volta, na Alemanha, os portugueses precisam vencer por três gols de diferença para levar o duelo para a prorrogação.

PSG goleia o Brest e larga em vantagem

Vitinha marcou o primeiro gol do PSG na partida. FRED TANNEAU / AFP

Com gols de Dembelé, duas vezes, e Vitinha, o PSG fez 3 a 0 no Brest Estádio de Roudourou, em Guingamp, nesta terça-feira (11), e largou em vantagem nos playoffs da Champions League.

O resultado foi construído ainda no primeiro tempo. Aos 17 minutos, o volante Lees-Melou bloqueou uma finalização dentro da área com o braço direito. Com auxílio do VAR, a arbitragem marcou pênalti para o PSG.

Na cobrança, o português Vitinha deslocou o goleiro e marcou o gol no canto direito, fazendo 1 a 0.

Dembelé ampliou aos 44 minutos. Em jogada de velocidade, ele se aproximou da área e acertou o do goleiro Bizot.

O gol decisivo foi novamente de Dembelé, aos 20 minutos do segundo tempo. Após tabela com Barcola, o atacante mais uma vez venceu Bizot com um chute no canto.