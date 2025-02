Quem é Omar Marmoush, atacante egípcio do Manchester City

Omar Marmoush é uma das apostas do Manchester City na reformulação do elenco feita na virada para 2025. O atacante egípcio foi anunciado pelo clube inglês em 17 de janeiro e assinou vínculo até 2029.

Marmoush pertencia ao Eintracht Frankfurt e, quando foi buscado pelo City, era o vice-artilheiro do Campeonato Alemão , com 15 gols. Nos primeiros 17 jogos na Bundesliga , também havia somado nove assistência, com destaque para a sua qualidade nas cobranças de falta.

Trajetória

Nascido no Cairo, capital do Egito, Marmoush começou no Wadi Degla, na segunda divisão do país, em 2016. Aos 17 anos, foi para o Wolfsburg, da Alemanha, onde mostrou brilhou no time B e também teve oportunidades na equipe principal.