Trump confirma que não há sobreviventes em acidente aéreo e critica governos Obama e Biden

O presidente americano Donald Trump confirmou nesta quinta-feira (30) que não houve sobreviventes após um helicóptero militar colidir no ar com um avião comercial que transportava 64 pessoas.

— Falo com vocês nesta manhã em um momento de angústia para a nossa nação — disse Trump em coletiva de imprensa na Casa Branca.

O republicano disse que as autoridades fornecerão a lista de nomes de passageiros dentro de algumas horas e anunciará as nacionalidades dos que estavam a bordo do avião da American Airlines.