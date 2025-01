Quem são os patinadores russos que estavam em avião que colidiu com helicóptero em Washington

Os campeões mundiais de patinação no gelo, Evgenia Shishkova, 52 anos, e Vadim Naumov, 55, eram passageiros do avião que colidiu com um helicóptero na noite de quarta-feira (29), em Washington.

Quem são os patinadores

Em 1994, representaram a Rússia no Campeonato mundial do esporte. Quatro anos depois, em 1998, se mudaram para os Estados Unidos, onde passaram a atuar como treinadores.

Eles retornavam do Campeonato Nacional de Patinação no Gelo, em Wichita, no Kansas, quando aconteceu o acidente. Um grupo de jovens patinadores e familiares também estava com eles.