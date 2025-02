Sinergia entre Brasil e Portugal é promissora a negócios e competitividade, diz premiê

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, enalteceu nesta quinta-feira, 20, as relações entre Brasil e Portugal e elogiou as capacidades de ambos os países na disponibilidade de crédito e no ecossistema de inovação. "O Brasil, felizmente, tem muito crédito e capacidade instalada na área tecnológica e na área de inteligência artificial, mas Portugal também: somos um país verdadeiramente vocacionado para novas tecnologias e inovação", disse ele.