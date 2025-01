Número de funcionários na torre de controle "não era normal" na hora do acidente entre avião e helicóptero, aponta relatório

O número de funcionários da torre de controle aéreo do Aeroporto Ronald Reagan de Washington, nos Estados Unidos, "não era normal" no momento do acidente entre um avião de passageiros e um helicóptero militar. As informações são de um relatório preliminar interno de segurança da Agência Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), ao qual o jornal The New York Times teve acesso.