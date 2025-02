Zelensky 'não está pronto' para assinar acordo sobre minerais com EUA

"Não há obrigações americanas no acordo no que diz respeito a garantias ou investimentos, tudo sobre isso é muito vago, e querem nos tirar 500 bilhões de dólares", acrescentou.

No plano europeu, na noite deste sábado, o presidente Zelensky elogiou o Reino Unido por sua "liderança" em relação à guerra com a Rússia, após o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ter expressado por telefone o "apoio inabalável" de Londres a Kiev.

Às vésperas do terceiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, Starmer afirmou que era do interesse dos Estados Unidos "apoiar" Kiev.

"É do interesse do Reino Unido e dos Estados Unidos apoiar a Ucrânia com garantias de segurança", escreveu o primeiro-ministro britânico em um artigo para o The Sun publicado neste sábado.