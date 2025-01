Conheça as aeronaves envolvidas em acidente aéreo nos Estados Unidos

As duas aeronaves envolvidas no acidente aéreo em Washington, nos Estados Unidos, são modelos populares do meio militar e da aviação civil. O helicóptero militar UH-60 Black Hawk e o jato de uso regional Bombardier CRJ700 são equipamentos usados há décadas em suas respectivas áreas. No caso do Black Hawk, o apelo é ainda maior desde que foi retratado e deu nome a um filme de 2001, que conta o episódio do abate de dois veículos aéreos desse modelo na Guerra da Somália.

O avião e o helicóptero colidiram no ar em Washington, nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira. O jato comercial transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. No helicóptero militar Black Hawk, três soldados estavam a bordo. Autoridades americanas informaram que não deve haver sobreviventes no acidente.

Black Hawk

Militares de batalhão de Santa Maria em um Black Hawk durante os Jogos Pan Americanos e Mundiais Militares no Rio de Janeiro, em 2011. Esquadrão Pantera / divulgação

Criado na década de 1970 e com 5 mil unidades fabricadas pela empresa americana Sikorsky, o UH-60 Black Hawk é um dos helicópteros militares mais famosos do mundo, usado em 36 países, incluindo o Brasil. Equipado com dois motores de turbina GE T700, capacidade de elevação externa e tanques de combustível auxiliares, essa aeronave é usada em operações de combate de assalto aéreo e resgate.

No Rio Grande do Sul, o helicóptero foi usado durante resgates de vítimas da enchente de maio, que assolou boa parte do Estado. Em uma das ações, dois Black Hawks, do Quinto Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (5º/8º GAV), lotados na Base Aérea de Santa Maria (BASM), auxiliaram na procura e no resgate de pessoas na Região Central.

O Black Hawk Ganhou reforço na popularidade em 2001, com o lançamento do filme Falcão Negro em Perigo (Black Hawk Down), de Ridley Scott, que retratou a Batalha de Mogadíscio, evento da Guerra da Somália onde dois Black Hawks foram derrubados e a tripulação de militares de elite do Exército americano ficou encurralada. O evento será retratado novamente em documentário produzido pela Netflix.

Bombardier CRJ700

Fabricado desde a década de 1990, o CRJ700 conta com dois motores na parte traseira da aeronave. Brian / Wikimedia Commons

Fabricado pela empresa canadense Bombardier, o CRJ700 foi concebido para competir com jatos de porte médio e atuação na aviação regional. É um dos principais concorrentes do modelo Embraer 170, produzido pela empresa brasileira Embraer.

Fabricado desde a década de 1990, o CRJ700 conta com dois motores na parte traseira da aeronave, característicos de jatos desse porte.

O jato envolvido no acidente em Washington era operado pela empresa de aviação American Airlines e partiu de Wichita, no Kansas, com destino à capital federal dos Estados Unidos.