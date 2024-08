A chefe da missão de observação do Centro Carter, Jennie Lincoln, afirmou na quarta-feira (7) que "não há evidência" de que o sistema eleitoral da Venezuela foi alvo de um ataque cibernético durante as eleições de 28 de julho. A constatação coincide com as projeções de vitória da oposição. A declaração foi feita em entrevista à agência de notícias AFP, em Atlanta, nos Estados Unidos.