A influenciadora brasileira Fernanda Santos e seu marido Vicente Barbera expuseram os ferimentos causados por criminosos que os atacaram na noite de sexta-feira (1º) no distrito de Dumka, na Índia. Fernanda relatou ter sido vítima de um estupro coletivo perpetrado por sete homens. De acordo com a Embaixada do Brasil em Nova Delhi, três suspeitos foram detidos. As informações são do portal g1.