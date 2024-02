O transporte coletivo é um dos locais apontados como de maior risco para casos de importunação sexual. É quando agressores se aproveitam da aglomeração para se aproximar e acessar o corpo da mulher, sem a permissão dela. Não é incomum que a vítima fique sem reação, e não consiga pedir ajuda. Pensando nesse cenário, Rio Grande, no sul do Estado, adotou o aplicativo Ju.li.a, (Juntas Livres do Assédio), pelo qual as mulheres podem notificar casos desse tipo de violência nos ônibus.