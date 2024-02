Uma repórter que cobria a vitória do Internacional por 3 a 2 diante do Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho, no domingo, no Beira-Rio, relatou ter sofrido importunação sexual por parte do mascote do time da casa. A jornalista Gisele Kümpel, que atua no Canal Monumental, identificado com torcedores gremistas, registrou um Boletim de Ocorrências (BO). O Internacional, em nota, indicou que irá contribuir para investigações.