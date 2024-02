Causou mal-estar a informação de que o Rio Grande do Sul ocupa hoje o segundo lugar em redução de tropas dentre todas as polícias militares do país, publicada terça-feira (27) nesta coluna. Em 10 anos, o número de PMs gaúchos passou de 23,1 mil para 17,9 mil, redução de 22,5%, conforme dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A redução de PMs só é maior no Distrito Federal (31,5% de queda).