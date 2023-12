O governo de Javier Milei passa pelo seu primeiro teste de fogo nesta quarta-feira (20), conforme grupos sociais começam a se mobilizar para um grande protesto contra suas medidas de ajuste econômico na Argentina. Historicamente os grupos sociais se reúnem nesta data para relembrar o massacre da Praça de Maio. Mas este ano as marchas visam ao pacote de corte de gastos e redução de benefícios do novo governo, que elaborou um protocolo de segurança com previsão de colocar a Força Nacional nas ruas.