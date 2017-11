Após o ataque com van em uma ciclovia de Nova York , na terça-feira (31), que deixou oito mortos e 11 feridos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que irá endurecer as regras para conceder vistos a estrangeiros.

O suspeito do atentado, Sayfullo Saipov, 29 anos, é do Uzbequistão. Conforme as autoridades, ele mora nos Estados Unidos desde 2010. O presidente do país, Chavkat Mirzioyev, afirmou que está à disposição das autoridades norte-americanas para ajudar a elucidar as circunstâncias da tragédia. Testemunhas relataram que, ao sair do veículo, ele gritou "Allah Akhbar" (Deus é grande).