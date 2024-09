A chuva fina que caiu sobre Porto Alegre na manhã deste sábado (14) não afugentou os admiradores do gauchismo. Milhares de pessoas compareceram no Acampamento Farroupilha montado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. A intenção era desfrutar de churrasco e bom chimarrão, fandango e trago (como na canção do Gaúcho da Fronteira), não necessariamente nessa ordem. E conseguiram.