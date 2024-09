Como a Revolução Farroupilha influenciou a cultura e identidade do gaúcho

Setembro chega e, com ele, a pilcha sai do armário, o churrasco e o chimarrão ampliam a presença no cotidiano e as tradicionais festas gauchescas, regadas a comida boa, música e dança, como o Acampamento Farroupilha, mobilizam a população do Rio Grande do Sul. Toda essa comemoração remete à Revolução Farroupilha, um dos principais eventos da história do RS que, entre seus desdobramentos centrais, influenciou – mesmo que tardiamente – a cultura e atual identidade do gaúcho.