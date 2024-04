A ideia de revitalizar a Escadaria 14 de Outubro, em Guaíba, surgiu ao notar que a passagem de pedestres não estava sendo tão valorizada como merecia. Afinal, o espaço tem bastante história: próximo da escadaria, fica o Cipreste Farroupilha, a árvore que se tornou símbolo oficial de Guaíba. Conforme o folclore gaúcho, foi à sombra do Cipreste que, na véspera do dia 20 de setembro de 1835, líderes farroupilhas como Bento Gonçalves, Onofre Pires e Gomes Jardim traçaram os planos para a invasão de Porto Alegre, dando início à Revolução Farroupilha. No topo da escadaria, há o Museu do Gaúcho (entrada gratuita), que conta a história deste período histórico. Lá também fica a casa de Gomes Jardim, local que hoje é um patrimônio histórico e que está aberto para visitação.