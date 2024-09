VÍDEO: o que provamos (e aprovamos) na feira da agricultura familiar do Acampamento Farroupilha

Todo o ano, a agricultura familiar elabora produtos diferentes nas feiras em que participa no Estado. Mais do que chamar a atenção do público, a ideia é conquistar pelo paladar. Da geleia de cerveja ao licor de caramelo salgado, a coluna experimentou alguns desses sabores inusitados no Acampamento Farroupilha, onde o pavilhão está com um espaço pela primeira vez neste ano.