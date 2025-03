Turista gaúcha atingida por fogos de artifício em SC será indenizada em R$ 35 mil

Bianca foi atingida por fogos de artifício durante a comemoração do último Réveillon em Navegantes. Victor de Assis Frasca / Arquivo Pessoal

A gaúcha Bianca Miranda da Silva, 26 anos, atingida por fogos de artifício dentro de um apartamento em Navegantes, no litoral de Santa Catarina, durante o Réveillon 2025, será indenizada em R$ 35 mil. As informações são do g1.

Segundo o advogado Diego Candido, o acordo foi firmado extrajudicialmente com a empresa responsável pela pirotecnia.

Além de Bianca, uma moradora do prédio, que também assistia ao show de fogos, no andar de baixo, vai receber R$ 7,5 mil. Ela teve ferimento em um dos braços, após ser atingida pelo resquício da pólvora de feriu Bianca. As duas são representadas pela mesma defesa.

De acordo com o advogado, o acordo busca "encerrar a demanda de forma amigável e com a maior celeridade possível, ponderados todos os aspectos favoráveis e contrários" (veja nota na íntegra abaixo).

Recuperação

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, modalidade que desaparece em 24 horas, Bianca se manifestou sobre o acordo:

— A gente optou, juntamente com o Diego, meu advogado, a fazer um acordo com a empresa. Eles nos procuraram depois de algum tempo do ocorrido, e até o presente momento, a gente ainda está aguardando — disse.

Ela ainda relatou que está em tratamento psicológico para tratar o transtorno de estresse pós-traumático:

— Nesses dois meses, além dos gastos que tive com a cicatrização da ferida que está melhor graças a Deus, tive gastos com psicólogo e psiquiatra — detalhou Bianca.

Ela também citou que está com síndrome das pernas inquietas — distúrbio que deixa os membros agitados de forma involuntária. De acordo com a vítima, ela não consegue sentar e precisa ficar caminhando para aliviar a dor.

— Ela é um síndrome que faz tu não conseguir ficar parado, te causa dor principalmente nos membros inferiores e é desesperador. (...) Há dois meses que eu não consigo sentar — relatou.

Relembre o caso

Bianca foi atingida por fogos de artifício durante a comemoração do Réveillon em Navegantes (SC), na madrugada de quarta-feira, dia 1º de janeiro.

A técnica em enfermagem sofreu queimaduras no peito e na mão enquanto observava a queima de fogos promovida pela prefeitura, ao lado do companheiro Victor de Assis Frasca, 31 anos, educador físico, na sacada de um prédio em frente à praia.

Leia a nota de defesa de Bianca:

"Diego Candido, advogado das vítimas BIANCA MIRANDA DA SILVA e JÚLIA NAVARRO informa que acompanhou o caso desde o início e adotou todas as medidas necessárias para que houvesse a integral reparação dos danos causados, o que de fato ocorreu por meio de um acordo extrajudicial entabulado com a empresa IL FOGOS e o Município de Navegantes.

A decisão foi tomada em conjunto, após várias reuniões com as vítimas, a empresa de fogos e a gestão municipal de Navegantes/SC. Saliento que o acordo extrajudicial entabulado visa, precipuamente, encerrar a demanda de forma amigável e com a maior celeridade possível, ponderados todos os aspectos favoráveis e contrários."

O que diz a prefeitura de Navegantes:

"A Prefeitura de Navegantes instaurou procedimento administrativo contra a empresa responsável pela soltura dos fogos de artifício na noite de ano novo. No polo montado no Centro da cidade, um dos fogos atingiu um prédio e feriu uma turista que assistia à festa da janela ao lado do marido. Ela sofreu queimaduras, foi atendida no Hospital Municipal Nossa Senhora dos Navegantes e está sendo acompanhada pela Secretaria da Saúde da cidade. 'A prefeitura não se omitiu no caso, está prestando toda assistência ao casal de turistas e a empresa responsável sofrerá as penalidades cabíveis', explicou o secretário de Turismo, Luciano Maibuk, responsável pela organização da festa da virada.