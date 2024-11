Os presidentes da Federasul, Rodrigo Sousa Costa e da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Britto, anunciaram nesta quarta-feira (6) os 15 agraciados com o prêmio Líderes & Vencedores — 30ª edição. A cerimônia de entrega ocorre no dia 26, às 19h, no Salão Nobre do Palácio do Comércio.