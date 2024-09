Tirar a sobrecarga dos aterros sanitários pode começar com medidas simples adotadas em casa ou nas empresas, especialmente nos locais de grande quantidade de consumo, como refeitórios e restaurantes. O mercado já olha para isso, e cresce o número de empresas que se encarregam da gestão dos resíduos orgânicos. Algo que começa no prato do dia a dia, mas que planta uma ideia para a sociedade toda.