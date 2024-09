Trazer os princípios do ESG para o coração das empresas vai além do discurso ao se transformar em oportunidade de negócio. De Feliz, no Vale do Caí, para o mundo, a Plastiweber se coloca no mercado como uma referêncina na economia circular de embalagens para a indústria. A pauta ambiental é a essência nas suas estratégias, mas vem embalada por um forte comprimisso social e empresarial.