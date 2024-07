O governo do Estado anunciou, na manhã desta segunda-feira (29), um investimento de R$ 300 milhões no programa de desassoreamento de arroios e rios de pequeno porte no Rio Grande do Sul. O valor será distribuído no chamado "eixo 1" do programa, que contempla até R$ 1,5 milhão para municípios em estado de calamidade e até R$ 750 mil para municípios em situação de emergência.