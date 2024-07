Na Região Metropolitana Notícia

Navio encalha no Rio Jacuí devido ao assoreamento provocado pela enchente

Embarcação Besiktas está na região conhecida como Canal do Furado Grande, em Canoas, desde o começo da semana, mas não chega a comprometer a navegação no local, segundo Autoridade Portuária dos Portos do RS

26/07/2024 - 11h17min Atualizada em 26/07/2024 - 11h47min