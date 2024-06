Foi encontrado, na sexta-feira (31), o corpo do homem que caiu na água durante uma tentativa de resgate em Cruzeiro do Sul, município varrido pela enchente do Rio Taquari no início de maio. João Alexandre Gonçalves de Morais, 29 anos, estava no telhado da casa da tia quando o imóvel desabou, no momento em que um socorrista descia pela corda de um helicóptero.