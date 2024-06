A chuva do mês de maio ainda causa problemas na cidade de Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo. Apesar do nível dos rios Pardo e Jacuí apresentar queda constante, ambos, nesta segunda-feira (3), seguiam com números elevados. No dia 7, o Jacuí chegou a 24 metros, sendo que o normal é 7 metros na Barragem de Dom Marco. Hoje está 13m98cm.