O município de Rio Pardo, com uma história de mais de 250 anos e que dá nome a um dos principais vales do Rio Grande do Sul, está cercado e flagelado pelas águas de dois rios. O Jacuí, onde a cidade nasceu, e o Rio Pardo, um pequeno afluente que se torna caudaloso (e destrutivo) a cada chuvarada. Só que nunca antes tinha exibido tanta ferocidade quando nesta semana de dilúvio em terras gaúchas. Um terço das habitações da localidade ribeirinha está submersa.