O Rio Taquari voltou a expandir o seu leito sobre a localidade de Mariante, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. A chuva que retornou ao Estado nos últimos dias renovou o cenário de inundação em partes da região, uma das mais castigadas no Vale do Rio Pardo em maio. Nesta terça-feira (18), além das marcas da enchente passada no asfalto, o verde das várzeas no entorno da RS-287 deu lugar ao tom marrom da água, que seguia com correnteza forte em direção à região metropolitana de Porto Alegre. A água vertia em alguns pontos de drenagem por baixo da pista.